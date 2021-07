Aad de Mos heeft een duidelijke mening over wie de volgende bondscoach van Nederland moet worden: "Löw? Koekoek!"

De Nederlandse bond is na het opstappen/ontslag van Frank de Boer op zoek naar een nieuwe bondscoach. Er circuleerden al wat namen van buitenlandse coaches, maar daar wordt analist Aad de Mos nijdig van.

“Onze voetbalbond heeft een van de duurste trainingsopleidingen ter wereld en verklaart dat door te stellen dat het een hoogwaardige cursus is, wereldwijd misschien wel de beste. En dan kun je geen zelfopgeleide trainer vinden? Koekoek!”, klinkt het in De Telegraaf.

Wel hoorde hij al het duo Henk ten Cate en Ruud Gullit passeren. Daar zou hij wel vrede mee hebben. “De nieuwe bondscoach moet iemand zijn die als trainer vlieguren heeft gemaakt in binnen- en buitenland, daardoor een helikopterview heeft en zeer scherp is op het verbeteren van het 4-3-3-systeem in allerlei varianten. Het is een wet in de voetballerij dat je na een democratische coach een autoritaire trainer moet aanstellen. Frank was van de dialoog. Laat nu maar iemand de harde hand hanteren.”