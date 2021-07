'Jason Denayer in belangstelling van Italiaanse topclubs'

Jason Denayer ligt nog tot juni 2022 onder contract bij Olympique Lyon en dus wordt er steeds meer gekeken naar een eventuele overstap van de Rode Duivel. Aan interesse alvast geen gebrek.

De toekomst van Jason Denayer is nog steeds niet helemaal duidelijk - zeker nu hij einde contract is bij Lyon in juni 2022.

Italiaanse interesse

Aan gegadigden alvast geen gebrek, zo blijkt. Zo zou er contact zijn met onder meer AS Roma en Napoli. Dat weet in de de Italiaanse pers.

Vorig seizoen was Denayer met 33 betwiste duels een van de absolute sterkhouders bij Lyon. Tot op heden is er nog geen contractverlenging getekend.