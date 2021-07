🎥 België - Italië was ook de wedstrijd van de wonderbaarlijke verrijzenis van Ciro Immobile

België en Italië hebben alles gegeven in hun missie om de halve finales te halen. Ciro Immobile en Thomas Vermaelen waren betrokken in toch één van de meest merkwaardige fases van de match. Enkele aandachtige kijkers hebben het mogelijk opgemerkt.

Op het halfuur ging Vermaelen een luchtduel aan met Immobile, waarna Vertonghen kwam helpen om de bal te veroveren. Nadien ging Immobile als een stervende zwaan tegen de grond, terwijl er niets aan de hand was. Vermaelen begreep ook totaal niet waarom de speler van Lazio zo plots neerging.

Het wegwerpgebaar van de Belgische verdediger was zeker gerechtvaardigd. Een mooi stukje commedia dell'arte van Immobile. Het gevaar was nog niet geweken voor de Rode Duivels, want Vertonghen verdedigde niet secuur uit en Barella zetten de Italianen op voorsprong.

Injured Italian player suddenly recovers when Italy scores #Euro2021 pic.twitter.com/E6b2O9EUET — Don Moynihan (@donmoyn) July 2, 2021

Nadat de bal tegen de netten ging, keek Immobile al eens om, als het waren om te checken of de lijnrechter hem niet in de gaten had. Vervolgens wandelde Immobile rustig naar zijn ploegmaten om het doelpunt mee te vieren en was de miraculeuze verrijzenis een feit. Ook aan het einde van de match kon Immobile nog eens juichen, want de Squadra haalde het met 1-2.