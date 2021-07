Het is gelukt! Medische staf heeft Kevin De Bruyne opgelapt voor kwartfinale tegen Italië

Hij is er bij: Kevin De Bruyne staat aan de aftrap van de EK-kwartfinale tussen België en Italië. De afwezigheid van de beste speler uit de Premier League zou toch een opdoffer geweest zijn voor de Rode Duivels. Gelukkig is dat worstcasescenario uitgebleven.

Kevin De Bruyne is dus tijdig opgelapt voor de kwartfinale. Tussen de lijnen viel de voorbije dagen wel al te lezen dat De Bruyne meer kans maakte dan Eden Hazard om aan de aftrap te verschijnen. Dat vermoeden is ook bevestigd bij de bekendmaking van de basiself: De Bruyne hoort daar gewoon bij, Hazard niet en zit ook niet op de bank.

Tijdens de achtste finale tegen Portugal ging De Bruyne kort na rust naar de kant. Een gevolg van een vuile overtreding van Palhinha op hem in de eerste helft. Al snel waren er toch positieve signalen: De Bruyne stapte na de match probleemloos op het veld richting zijn ploegmaats en ook bij het op en van het vliegtuig stappen was aan hem niet te zien dat hij geblesseerd was.

Een doorgedreven training heeft hij sindsdien wel niet meer in de benen. Sowieso is het fit krijgen van De Bruyne toch ook weer een pluim voor de medische staf waard. Die verrichte eerder al uitstekend werk met Axel Witsel. Enige - min of meer - verrassing in de basiself van Roberto Martinez is dus de basisplaats voor Doku, die de voorkeur krijgt op Carrasco.