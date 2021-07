Jérémy Doku gaat met zijn basisplaats tegen Italië de geschiedenisboeken in

Tot dusver moest Jérémy Doku het stellen met invalbeurten, tegen Italië kreeg hij wel een basisplaats van bondscoach Roberto Martinez. Hierdoor schrijft de 19-jarige offensief ingestelde speler sowieso geschiedenis bij de Rode Duivels.

Doku is immers de jongste Rode Duivel ooit die aan de aftrap komt van een wedstrijd met rechtstreekse uitschakeling op een groot toernooi. Dan gaat het dus over EK's of WK's en wedstrijden in de groepsfase worden dus niet meegerekend.

De ex-speler van Anderlecht verjaart op 27 mei en is dus 19 jaar en 36 dagen op het moment van de kwartfinale tegen Italië. Dit stukje geschiedenis is nog maar eens het bewijs van het enorme talent van Doku, die sinds oktober 2020 het mooie weer maakt in de Ligue 1 bij Rennes.

Tot dusver was Divock Origi de jongste Rode Duivel aan de aftrap van een interland met rechtstreekse uitschakeling op een groot toernooi. Origi stond op het WK van 2014 in de basis in de achtste finales tegen de Verenigde Staten en was toen 19 jaar en 74 dagen.