OFFICIEEL: Standard verhuurt Felipe Avenatti aan andere Belgische club

Felipe Avenatti heeft een nieuw avontuur gevonden voor het komende seizoen. De aanvaller verlaat Standard opnieuw tijdelijk, want hij wordt een seizoen verhuurd aan de promovendus Union.

Het voorbije seizoen werd Avenatti al door Standard uitgeleend aan Antwerp, maar deze uitleenbeurt werd geen succes. Nu zullen de Rouches hem opnieuw uitlenen, want de Uruguayaanse aanvaller gaat bij Union aan de slag.

De Belgische promovendus heeft ook een aankoopoptie in het contract laten zetten voor Avenatti. In alle wedstrijden samen in de Jupiler Pro League (KV Kortrijk, Standard en Antwerp) was Avenatti al goed voor 11 doelpunten en 2 assists in 51 wedstrijden.