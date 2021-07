Transfer komt nu wel heel dichtbij: KRC Genk lijkt serieuze versterking binnen te halen met Belgische aanvaller

KRC Genk staat dicht bij een knappe transfer. De Limburgers zouden namelijk Mike Trésor Ndayishimiye wegplukken bij Willem II. De komende dagen zou Mike Trésor Ndayishimiye zijn medische testen afleggen.

Mike Trésor Ndayishimiye is opnieuw op weg naar zijn thuisland. Hij werd de voorbije maanden al vaak gelinkt aan een transfer naar de Jupiler Pro League, maar nu zou hij volgens De Telegraaf ook effectief op weg zijn naar KRC Genk.

Een mooie transfer voor beide partijen, want met Mike Trésor Ndayishimiye haalt KRC Genk een echte smaakmaker weg uit de Eredivisie. Bij Willem II was Trésor Ndayishimiye in de Eredivisie goed voor 9 doelpunten en 14 assists in 54 wedstrijden. De komende dagen zal de aanvaller zijn medische testen afleggen bij de Limburgers.