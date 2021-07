Eindelijk in kannen en kruiken: Anderlecht heeft nieuwe aanvaller in huis

RSC Anderlecht heeft een nieuwe aanvaller. TP Mazembe kondigt via de officiële kanalen aan dat Isaac Tshibangu voor paars-wit gaat voetballen. En nu heeft ook paars-wit dat willen bevestigen.

Isaac Tshibangu is een 18-jarige linksvoetige aanvaller. De Congolese belofteninternational verkiest een rol als flankaanvaller, maar kan ook in de punt worden uitgespeeld.

"We bevestigen het akkoord met RSC Anderlecht over de transfer van Tshibangu", staat te lezen op de website van TP Mazembe. "We zijn als club fier dat één van onze jongeren de stap kan zetten."

Het was lang wachten op de bevestiging van Anderlecht, maar nu is die er ook uiteindelijk gekomen voor paars-wit.