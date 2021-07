Oefenduels: Club Brugge gaat in extremis onderuit tegen KV Kortrijk

Binnen drie weken wordt de Jupiler Pro League weer op gang getrapt. Dat betekent voor onze eersteklassers veel en hard trainen, maar ook oefenwedstrijden afhaspelen. Club Brugge ontving zaterdag KV Kortrijk en het waren de Kerels die vertrouwen kwamen tanken bij de landskampioen.

In een kansarm duel ging KV Kortrijk met de zege aan de haal, want in de slotminuut verschalkte Mujakic Shinton met een fraai afstandschot. KV Kortrijk hield zo al voor de vierde wedstrijd op rij de nul achterin.

Al moet gezegd: Club Brugge speelde niet veel klaar in offensief opzicht. Verontrustend is dat zeker niet, want Clement stuurde een onuitgegeven elftal de wei in en wisselde er duchtig op los. EK-gangers Mignolet, Vanaken en Sobol waren uiteraard niet van de partij.

Op 17 juli strijdt Club Brugge tegen Racing Genk om de Supercup, een week later start de competitie.

Opstellingen