Anderlecht met opboksen tegen Club Brugge en RB Salzburg voor nieuwe spits

Evann Guesand is hot. De Franse aanvaller was de topprioriteit voor Anderlecht als vervanger voor Lukas Nmecha, maar paars-wit moet met stevige concurrentie afrekenen.

Evann Guesand is een 20-jarige Fransman die bij OGC Nice speelt. Zijn marktwaarde wordt op 2 miljoen euro geschat. Guessand werd vorig seizoen uitgeleend aan Lausanne Sport, hij maakte 7 doelpunten in 34 wedstrijden in de Zwitserse competitie.

Een jonge, Franse spits zou de ideale vervanger zijn voor Lukas Nmecha bij Anderlecht maar enkele bronnen melden dat ook landskampioen Club Brugge geïnteresseerd is in Guessand. Al heeft Club met Bas Dost wel al een eerste spits in hun rangen.

Volgens Foot Mercato zou ondertussen ook RB Salzburg geïnteresseerd zijn. De Oostenrijkers zijn vaak een kweekvijver voor talenten. Enkele jaren geleden verkochten ze Haaland aan Borussia Dortmund en deze zomer verkochten ze Daka voor 30 miljoen euro aan Leicester City. Bij RB Salzburg is de kans natuurlijk ook groot dat er doorgegroeid kan worden richting moederclub RB Leipzig.