Ajax wil aanvoerder niet laten gaan ondanks interesse van AC Milan

Dusan Tadic gaat Ajax niet verlaten. Dat maakt Marc Overmars duidelijk aan Voetbal International. AC Milan probeert de 32-jarige aanvoerder van de Amsterdamse club naar Italië te halen.

Overmars laat geen ruimte voor twijfel: Tadic is niet te koop. Milan wil dolgraag in zee met de Serviër en heeft concrete belangstelling. Maar: "Het is kansloos dat ze nu onze captain weghalen", benadrukt Overmars in gesprek met VI.

"Onze aanvoerder zal dit jaar niet vertrekken", vervolgt de directeur voetbalzaken van Ajax. "Hij is zo belangrijk voor de club, in meerdere facetten. Hij is het cement tussen de stenen. Het is dus een duidelijke nee van onze kant, hij is niet te koop."

Tadic heeft een contract tot de zomer van 2026 bij Ajax. Het plan is dat hij minimaal tot 2023 als voetballer actief blijft bij Ajax, waarna hij de mogelijkheid krijgt om zich op een trainerscarrière te richten. Vorig seizoen was hij goed voor 22 doelpunten en 26 assists.