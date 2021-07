Buffalo-middenvelder mist competitiestart door Olympische Spelen, geen spoor van Lukas Nmecha in selectie

Terwijl het EK nog volop aan de gang is, worden de selectie voor het olympische voetbaltoernooi stillaan vrijgegeven. Ook de Duitse voetbalbond gaf de negentien namen maandagochtend vrij.

Dat deden ze met een fraai filmpje in Anime-stijl. Zeven spelers die geselecteerd werden voor Tokio, kroonden zich onlangs nog tot Europees Kampioen bij de beloften. Onder hen Niklas Dorsch. Van Lukas Nmecha is dan weer geen spoor in de selectie.

De drie Duitsers in de selectie die ouder zijn dan 23 jaar zijn Maximilian Arnold (Wolfsburg), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) en Max Kruse (Union Berlijn).

Duitsland neemt het in Japan op tegen Brazilië (22/7), Saoedi-Arabië (25/7) en Ivoorkust (28/7). De finale is voorzien op 7 augustus. Hoe dan ook zal AA Gent Niklas Dorsch moeten missen bij de competitiestart. AA Gent begint op 25 juli aan de competitie met een uitmatch tegen STVV.