Heftig nieuws uit Nederland: oude bekende uit onze competitie getroffen door herseninfarct

Foeke Booy (59) is zondagavond getroffen door herseninfarct. De Nederlander die zowel als speler als coach actief was in ons land, maakt het naar omstandigheden redelijk, laat Cambuur weten

Foeke Booy zal zijn taken als technische manager uiteraard tijdelijk moeten neerleggen. Momenteel bevindt hij zich voor verdere onderzoeken in het ziekenhuis. Cambuur laat op haar officiële kanalen weten dat Booy het naar omstandigheden redelijk maakt. Booy was als speler in ons land actief voor AA Gent, KV Kortrijk en Club Brugge. In 2012-2013 was hij T1 bij Cercle Brugge. Voetbalkrant.com wenst Foeke Booy een volledig en spoedig herstel toe. 𝐇𝐞𝐟𝐭𝐢𝐠 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐬: onze technisch manager Foeke Booy is gisteravond getroffen door een herseninfarct. Hij wordt momenteel nader onderzocht en maakt het naar omstandigheden redelijk.



Heel veel beterschap, Foeke! 💛💙 — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) July 5, 2021