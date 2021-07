OFFICIEEL: Union houdt sterkhouder langer aan boord

Casper Nielsen heeft zopas zijn contract bij Union verlengd tot 2024. Een sterke zet van de promovendus: Nielsen is een spilfiguur in het elftal van Felice Mazzu.

Casper Nielsen, een voormalig Deens jeugdinternational, kwam in 2019 voor 530 000 euro over van Odense BK. Bij Union ontpopte hij zich al snel tot een sterkhouder.

Afgelopen seizoen was de inmiddels 27-jarige middenvelder goed voor vier doelpunten en vijf assists in 27 competitiewedstrijden bij de kampioen uit 1B.

Met zijn ervaring -Nielsen heeft net geen 150 wedstrijden in de Deense hoogste klasse op de teller en was actief in de Europa League- moet hij ook de volgende seizoenen het ambitieuze Union op sleeptouw nemen in de Jupiler Pro League.