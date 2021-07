'Kogel door de kerk: Inter neemt Zinho Vanheusden terug voor 16 miljoen euro'

De kassa gaat zoals verwacht rinkelen bij Standard. Inter gaat Zinho Vanheusden immers terugnemen en legt hiervoor een bedrag op tafel van 16 miljoen euro. Zoals dat ook was vastgelegd in de terugkoopclausule in het contract van de verdediger.

Onlangs berichtte La Dernière Heure al dat de deal bijna in kannen en kruiken was. Volgens La Gazzetta dello Sport is het nu helemaal zeker: Vanheusden gaat opnieuw speler worden van de Italiaanse landskampioen. Het is enkel nog wachten op de officiële bevestiging. Op één na duurste transfer Voor Standard zijn de inkomsten die met deze transfer gepaard gaan zeer welkom, gezien de financiële situatie van de club. Vanheusden zou de op één na duurste uitgaande transfer worden bij de Rouches. Blijft wel de vraag wat Inter juist van plan is met de Belgische verdediger. Een uitleenbeurt aan een andere ploeg blijft immers een optie, maar in eerste instantie zal Vanheusden toch aansluiten bij de ploeg van trainer Simone Inzaghe tijdens de voorbereiding. Komende donderdag gaat Inter op stage.