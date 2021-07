Manchester United lijkt opnieuw toe te slaan: onderhandelingen met Franse club over absoluut toptalent gaan de goede kant op

Na Jadon Sancho is de honger nog niet gestild bij Manchester United. De Engelse topclub wil namelijk ook nog Raphael Varane binnenhalen en ook Eduardo Camavinga wordt nu genoemd.

De interesse in Varane is al langer bekend, maar nu zou Manchester United ook druk in de weer zijn om Eduardo Camavinga binnen te halen. Camavinga is een echt toptalent en komt op dit moment nog uit voor Rennes.

Omdat Camavinga volgend seizoen een vrije speler is, wil Rennes hem, volgens Fabrizio Romano, deze zomer nog verkopen voor minstens 30 miljoen euro. Een koopje en dat beseft ook Manchester United. De onderhandelingen tussen Manchester United en Rennes gaan de goede kant op en Camavinga zou ook zelf interesse hebben om in de Premier League aan de slag te gaan. De Engelse club krijgt voorlopig wel nog concurrentie van PSG.