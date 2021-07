Mannschaft-legende neemt afscheidnemende Kroos op de korrel: "Hij vindt zichzelf beter dan ik, EK zeer teleurstellend"

Geen Toni Kroos meer in de toekomst bij de Mannschaft. Na de uitschakeling op het EK kondigde de middenvelder aan dat de achtste finale tegen Engeland zijn laatste interland was. Dat neemt niet weg dat Kroos stevige kritiek krijgt voor zijn EK en niet van de eerste de beste.

Lothar Matthäus speelde 150 matchen voor de Duitse nationale ploeg en is ook voormalig bondscoach. In een column in BILD is hij niet mals voor Kroos. "Hij vindt zichzelf beter dan ik", klinkt het. "Het is niets persoonlijks", benadrukt Matthäus wel. "Ik feliciteer hem met alles wat hij heeft bereikt bij Real Madrid en in het nationale team. Toni is een geweldige en elegante speler, maar zijn prestaties op het EK waren zeer teleurstellend."

Breedtepasses

Wat verwijt Matthäus Kroos dan precies? "Hij heeft het elftal geen moment op sleeptouw kunnen nemen. Ik miste de passie, het vuur en de dieptepasses. Zijn korte passes en breedtepasses zijn als zijn kapsel: mooi en op maat, helemaal correct. Maar dat vertraagt het spel en neemt de spelvreugde weg."

Daar kon de Duitse legende zich dus al eens aan storen. "Kroos speelde veel te veel in de breedte en stond ook veel te ver naar achteren", aldus Matthäus.