Wat met de toekomst van Roberto Martinez? Zijn advocaat geeft ferme inkijk in de plannen

Roberto Martinez heeft een ferme ontgoocheling te verwerken gekregen met de uitschakeling in de kwartfinales van het EK. Wat nu met zijn toekomst?

Er werd de voorbije dagen al heel wat geschreven over de toekomst van Roberto Martinez. Blijft hij aan tot en met het WK 2022 zoals vooropgesteld?

Of komt er een of andere club hem alsnog wegkapen deze zomer? Er was in het verleden al veel interesse, al is er op dit moment niets concreet.

Contract uitdoen

"Ik heb hem nog nooit zo ontgoocheld geweten", aldus advocaat Jesse De Preter tegen Sporza. "Daarna begon hij echter meteen over de Nations League en dat we er dan moeten staan. Dat toont hoe gemotiveerd hij is."

"De bondscoach heeft met volle zin en overtuiging een contract getekend tot het einde van het WK. Hij wil dat graag uitdoen, uiteraard."