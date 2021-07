Ex-Club Brugge spits is transfervrij op te halen nadat zijn contract werd ontbonden

Een kleine twee maanden geleden nog actief in de Europa League finale en nu is deze ex-aanvaller van Club Brugge transfervrij op te halen.

Bacca had nog één jaar contract bij de Europa League-winnaar, maar die laat weten dat de inmiddels 34-jarige Colombiaan volgend seizoen niet meer voor de club zal spelen. Bacca was sinds 2017 actief bij Villarreal en was er goed voor 43 doelpunten in 144 wedstrijden. Zijn laatste wedstrijd voor Villarreal was de Europa League finale tegen Manchester United. Deze won Villarreal na het nemen van de strafschoppen.



De spits was zijn Europese carrière begonnen in het Jan Breydelstadion, waar hij actief was van januari 2012 tot de zomer van 2013. Hij kroonde zich in het seizoen 2012/13 tot Belgisch topschutter met 25 goals. Daarna was hij nog actief bij Sevilla en AC Milan, alvorens naar Villarreal te gaan.