OFFICIEEL: OHL strikt 23-jarige linksachter van Lille en geeft hem contract voor drie seizoenen

OHL heeft één van zijn transferdossiers afgerond. Een 23-jarige linksachter van Lille komt in Leuven voetballen: OHL neemt Scotty Sadzoute over van de Franse landskampioen. De Fransman heeft een contract getekend voor drie seizoenen.

De voorbije twee seizoenen voetbalde Sadzoute op huurbasis bij Pau FC. In het seizoen 2019-2020 hielp Sadzoute Pau promoveren naar de Ligue 2. Ook in die Franse tweede klasse was Sadzoute daar één van de sterkhouders.

Meer defensieve mogelijkheden

"Als polyvalente, linksvoetige verdediger geeft Scotty ons extra defensieve mogelijkheden in de kern", geeft technisch directeur Wim De Corte meer uitleg bij de transfer op de site van OHL." Eventueel kan de speler ook hoger op de linkerflank terecht.

"Sadzoute kende zijn postformatie bij het befaamde centre de formation van Lille OSC en brak door bij Pau FC, in de Franse derde klasse. Vorig seizoen werkte hij een knap seizoen af in de Ligue 2", voegt De Corte er nog aan toe.