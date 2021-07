🎥 Ex-Jupiler Pro League spelers schitteren in MLS met doelpunt + assist

In de MLS hebben ze bij Toronto FC een gouden duo met een verleden in de Jupiler Pro League.

Afgelopen nacht speelde Toronto FC op het veld van New England in de Amerikaanse MLS-competitie. Voormalig Genk-speler Alejandro Pozuelo speelt ondertussen al even aan de andere kant van de oceaan en liet aan de Amerikaanse voetbalfans al meermaals zijn kwaliteiten zien.

Sinds mei zit ook Kemar Lawrence in Canada bij Toronto FC nadat hij weg mocht bij Anderlecht. En die combinatie Lawrence-Pozuelo lijkt een dodelijk duo.

Tegen competitieleider New England stuurde Pozuelo na een kwartier Lawrence diep op de helft van de tegenstander. Die kreeg (ongelooflijk) veel ruimte, twijfelde niet en legde de 0-2 droog in doel. Na een halfuur stond het al 0-3, al werd het nog spannend in de slotfase want uiteindelijk wist Toronto met 2-3 te winnen.

Toronto FC staat op de laatste plaats in de Eastern Conference, samen met het Inter Miami van David Beckham. New England is leider na 13 speeldagen.