Martinez schept duidelijkheid: "Als ik dat niet meer kan, gooi ik direct zelf de handdoek. Maar niet om andere redenen"

Roberto Martinez annuleerde de persconferentie direct na het EK, maar na een paar dagen bezinning sprak hij vandaag toch de pers toe. En de eerste vragen maakten direct duidelijk wat er leefde: wat met de toekomst van de bondscoach? En Martinez was daar duidelijk op voorbereid.

"Er is al heel wat gezegd en geschreven over mijn toekomst", begon Martinez, die direct iets duidelijk wou maken. "Mijn focus blijft waar hij was: op de Rode Duivels. De eerste ontgoocheling was uiteraard bijzonder groot, maar er komen al snel nieuwe matchen aan."

Te beginnen dus met de Nations League. "Ik vind het moeilijk om over mijn eigen toekomst te praten, want we willen een topsportomgeving in stand houden. Dat is ook toekomstgericht. Het moment dat ik voel dat ik niets meer kan bijdragen, zal ik de eerste zijn om die beslissing zelf te nemen. Maar niet om andere redenen."