Antwerp lijkt Mbokani op te geven... Waar gaat de 35-jarige spits nog terecht kunnen?

We zijn een dikke twee weken voor de competitiestart en er is nog steeds geen duidelijkheid over Dieumerci Mbokani. De Congolese aanvaller tekende nog geen nieuw contract bij Antwerp en daar rekenen ze ook niet meer op hem.

Antwerp zoekt een nieuwe spits, want Mbokani is ook niet geneigd een nieuw contract te tekenen. Daarbij is de voorbereiding al begonnen en wil nieuwe coach Brian Priske graag een ingewerkte aanvaller. De voorbije jaren sleepten de contractonderhandelingen met Mbokani ook altijd aan, maar toen wist Luciano D'Onofrio wel dat het in orde zou komen. De sportief directeur is er nu weg en Antwerp wil niet zwichten voor de spits.

De vraag is waar hij dan wel gaat belanden. Anderlecht heeft al laten weten dat ze twijfelen of Mbokani op zijn leeftijd nog het voetbal aankan waar Vincent Kompany voor staat. Hij wil een bewegelijke spits die 90 minuten lang druk kan zetten. Dat is niet echt het profiel van Mbokani.

Mogelijk moet Mbokani dus weer zijn heil in het buitenland gaan zoeken.