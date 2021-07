Promovendus haalt nieuwe speler bij Porto

Marius Mouandilmadji is de nieuwe spits van Promovendus Seraing. Hij is 188 cm groot en komt transfervrij over nadat zijn contract bij Porto deze zomer afliep.

De speler werd vorige seizoenen uitgeleend aan ploegen in Portugal, maar nu heeft hij een definitieve transfer te pakken. De spits heeft nog geen potten kunnen breken in zijn profcarrière. Enkel bij Porto B kon hij degelijke statistieken voorleggen met 6 goals in 23 wedstrijden. Mouandilmadji is al 7 keer geselecteerd voor zijn land Tsjaad. ⚠️ [Mercato]🔥



🔴⚫ En test depuis plusieurs semaines, Marius vient de signer un contrat de deux ans avec nos Métallos ! Bienvenue Marius !



▶ Plus d'infos ici : https://t.co/s9DRj4Y10Z pic.twitter.com/U9c0iGLDu1 — RFC Seraing Officiel (@RfcSeraing167) July 9, 2021