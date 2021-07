Engelse spelers krijgen aanmoedigingsbrief van Queen Elizabeth en... FaceTime van topacteur

De Engelsen hebben nog een speciaal duwtje in de rug gekregen. Koningin Elizabeth II schreef een brief aan de Engelse ploeg om hen succes te werken. The Queen was er in 55 jaar geleden ook al bij toen Engeland het WK won op Wembley.

“55 jaar geleden had ik het geluk de wereldbeker aan Bobby Moore te overhandigen en zag ik wat het voor de spelers, het management en de trainersstaf betekende om de finale van een groot internationaal voetbaltoernooi te bereiken en te winnen”, schreef the Queen. De 95-jarige koningin zal er zondag waarschijnlijk niet bij zijn, maar prins William zal de troon vertegenwoordigen. “Ik wens u het allerbeste voor zondag in de hoop dat de geschiedenis zich niet alleen uw succes zal herinneren, maar ook de geestdrift, de vastberadenheid en de trots waarmee u zich hebt gedragen." Ook de Amerikaanse acteur Tom Cruise stuurde aanmoedigen. “We hadden Tom Cruise afgelopen avond aan de lijn, er zijn veel mensen die van voetbal houden", verklapte Harry Kane aan de BBC. “We hadden het geluk om een van zijn films te zien. Ik denk dat hij in het Verenigd Koninkrijk was en ons belde via FaceTime om onze groep het beste te wensen. Het was aardig van hem."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Italiƫ - Engeland live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (11/07).