'Racing Genk krijgt concurrentie van Nederlandse topclubs in de strijd om Chelsea-talent'

Racing Genk anticipeert op een vertrek van Gouden Stier Paul Onuachu. Een van de pistes daarbij is Ike Ugbo. Wil Chelsea nog cashen voor Ugbo, dan zal het hem deze zomer van de hand moeten doen.

De 22-jarige spits gaat immers zijn laatste contractjaar in bij Chelsea, dat hem vorig seizoen uitleende aan Cercle Brugge. Bij de Vereniging was Ugbo goed voor 16 doelpunten in 32 competitieduels.

Volgens de Italiaanse journalist Fabrizio Romano trekken naast Racing Genk ook nog Besiktas, PSV en Feyenoord aan de mouwen van Ugbo. Romano laat weten dat Ugbo eerstdaags de knoop zal doorhakken.

Ugbo's marktwaarde wordt door het gespecialiseerde Transfermarkt.com op dit moment geschat op 4,5 miljoen euro.