Goed nieuws voor Hazard: Real Madrid haalt bekende chirurg bij medische staff

Eden Hazard en Real Madrid, het is nog altijd geen match made in heaven. De winger heeft al meer wedstrijden geblesseerd aan de kant moeten zitten dan fit op het veld gestaan.

Maar daar is nu mogelijk beterschap op komst want volgens meerdere Spaanse kranten zou Real Madrid een nieuwe Amerikaanse chirurg in de medische staff hebben gehaald. Want vooral het vertrouwen in die medische staff en de expertise van de reeds aanwezige chirurgen en kiné's werd al meermaals in vraag gesteld door menig Belgisch analist.

Met de Amerikaanse chirurg Daniel Cooper heeft Real er een bekende voor Hazard bijgehaald want de Amerikaan was aanwezig toen Hazard aan zijn enkel geopereerd werd in de VS. De hoge blessurelast bij de Koninklijke is al langer een doorn in het oog bij voorzitter Perez.