UEFA onderzoekt piste of er in toekomst geen 24 maar 32 deelnemende landen kunnen zijn op het EK

Sinds het EK van 2016 wordt het EK niet met 16 landen gespeeld, maar met 24. De UEFA wil echter nog meer uitbreiden en denkt eraan om 32 deelnemende landen te hebben.

32 landen, dat is even veel als op het WK dus. Al zal daar ook verandering in komen want vanaf 2026 doen er aan het WK voetbal maar liefst 48 landen mee.

In totaal zijn er 55 landen aangesloten bij de UEFA en zou dus meer dan de helft meedoen aan het EK, vertelt persagentschap AP.

Logischere knock-out

De UEFA wil ervoor zorgen dat er een meer logische doorstroming is richting knock-outfase en ploegen niet meer moeten rekenen als beste derde. Met 32 landen kunnen de beste twee landen van elke groep doorstoten.

Spannendere kwalificatie

Ook de kwalificatie voor het EK wil de UEFA onder de loep nemen. Zo willen ze een kwalificatie-toernooi organiseren en de ploegen indelen op basis van hun coëfficiënt, zoals in de Nations League zodat er meer spannende duels zijn in de kwalificatie.

Het is nog niet bekend vanaf wanneer er meer deelnemers zullen zijn. Het EK van 2024 vindt plaats in Duitsland, waar wel infrastructuur is maar het zou net te kort dag zijn om de kwalificatieprocedure in allerijl nog te veranderen. Het EK van 2028 is nog niet toegewezen.

Opvallend, als we alle niet-Europese landen wegfilteren op de FIFA-ranking staat Noord-Macedonië op plaats 32. En zij waren er dit jaar ook al bij op het EK.