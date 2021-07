Steven Berghuis kiest voor een gevoelige overstap en verruilt Feyenoord voor aartsvijand Ajax

De Feyenoord-supporters kunnen nu ook hun laatste sprankeltje hoop opbergen. Steven Berghuis staat op het punt om te gaan voetballen voor aartsrivaal Ajax. De geruchten gingen al een tijdje de ronde in Nederland, maar nu geeft zijn management ook groen licht.

De Nederlandse landskampioen schrijft volgens De Telegraaf een bedrag van 5,5 miljoen euro over naar de rekening van Feyenoord. Daarmee lijkt de gevoelige transfer in kannen en kruiken. In de Johan Cruijff ArenA tekent Steven Berghuis een contract tot medio 2025. Daarmee troeven ze concurrenten zoals Atalanta en Wolfsburg af. Het is nu nog even wachten op de officiële voorstelling.

Bij Ajax zal de 29-jarige aanvaller elk jaar in de Champions League kunnen spelen, een garantie die Feyenoord hem niet kon garanderen. In 199 wedstrijden voor de Rotterdammers kwam hij tot 87 doelpunten en 64 assists. De flankaanvaller kwam in het seizoen 2016-2017 nog als huurling over van Watford. In zijn eerste seizoen bij Feyenoord won hij meteen de landstitel. Daarna won hij in 2018 nog de KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal.

De transfer ligt zeer gevoelig bij de supporters. Beide ploegen beschouwen elkaar als grootste rivalen. Op 19 december zal de Oranje-international voor een allereerste keer met zijn nieuwe ploeg richting De Kuip trekken. Enkele Feyenoord-supporters namen op een ludieke manier afscheid en staken shirts van hun voormalig aanvoerder in brand.