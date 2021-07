🎥 Uit het oog, maar absoluut niet uit het hart, Tottenham pakt uit met mooi eerbetoon voor Jan Vertonghen: "Misschien wel de beste verdediger ooit"

Vandaag negen jaar geleden maakte Jan Vertonghen de overstap naar Tottenham Hotspur. Daar groeide de Rode Duivel uit tot een icoon. De Spurs pakte op sociale media dan ook uit met een mooi eerbetoon voor de Rode Duivel.

Op 12 juli 2012 verruilde Jan Vertonghen Ajax voor het Engelse Tottenham. Een geslaagde transfer: hij verbleef er acht seizoenen en kwam maar liefst 315 keer in actie voor de Londense club, daarin trof hij ook 14 keer raak.

Inmiddels is de 34-jarige verdediger actief bij Benfica, maar ze zijn hem in het Tottenham Hotspur Stadium nog niet vergeten. Nu een jaar na zijn vertrek stak de club nog een mooi eerbetoon in elkaar.

Verschillende ploeggenoten vertellen hun ervaringen over Jan Vertonghen. "Hij was ongelooflijk voor de club en voor het team, zowel op als naast het veld," vertelt Eric Dier. Ook Harry Winks was lovend over zijn ex-ploegmakker: “Hij is misschien wel de beste verdediger die ooit voor Tottenham heeft gespeeld”. Verder namen ook Harry Kane, Hugo Lloris, Heung-min Son en Dele Alli de tijd om enkele leuke herinneringen naar boven te halen.