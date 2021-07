'Anderlecht wil met miljoenenbod Club-target wegkapen'

Op Jan Breydel gaat het de komende weken normaal gezien toch nog allemaal moeten losbranden qua transfers. Er zijn alvast opties met hopen, maar ook Anderlecht probeert nu roet in het eten te strooien.

Zo is er volgens het Israëlische ONE interesse van Club Brugge in de 19-jarige winger Liel Abada, die momenteel in eigen land speelt.

Jan Breydel of Lotto Park?

Ook Olympiakos en diverse Franse clubs zien wel wat in hem. Maar andere Israëlische media hebben het bericht ondertussen overgenomen.

En zij spreken ook over interesse van Anderlecht, dat met een bod van vier miljoen euro alles en iedereen te vroeg af zou willen zijn.