Mbokani begrijpt leeftijdsprobleem niet: "Ik scoorde. Alsof dat niet het belangrijkste is"

Dieumerci Mbokani (35) gaat de volgende twee jaar voor Al Kuwait voetballen. Financieel aantrekkelijk, maar toch had hij liever in de JPL gebleven. Er waren drie ploegen geïnteresseerd, maar tot een concrete aanbieding kwam het nooit.

Velen worden afgeschrikt door zijn gevorderde voetballeeftijd. “Pfff, altijd die verhalen over mijn leeftijd. Ja, ik ben 35. Alsof dat betekent dat ik niet meer kan presteren. Luka Modric is toch ook nog altijd top? Er zijn veel spelers van mijn leeftijd die kunnen blijven presteren. Ik scoorde. Alsof dat niet het belangrijkste is", klinkt het in HLN.

"Ik vind dat hele gedoe over mijn leeftijd zo bij de haren getrokken. Ik ben trouwens niet de enige die het meemaakt. Kijk naar wat er met Lior Refaelov gebeurd is vorig seizoen. Die zat in dezelfde situatie. Hij wachtte op een bod van Antwerp dat zijn kwaliteiten respecteerde. Toen dat niet kwam, heeft hij besloten om te vertrekken. Ik geef hem overschot van gelijk.”

En dus sluit hij niet uit dat hij nog terugkeert. “Zoals ik me nu voel, kan ik misschien doorgaan tot m’n 40ste. Dus wie weet.”