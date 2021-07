'Diverse Europese topteams willen seizoensrevelatie weghalen bij Standard'

Standard wil er in het nieuwe seizoen staan. En daartoe rekent het ook op een aantal van zijn jonge talenten die vorig seizoen al helemaal tot wasdom kwamen. Al is er uiteraard ook buitenlandse interesse.

De 18-jarige Hugo Siquet kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden en 1891 speelminuten over alle competities heen.

Veel geïnteresseerden

Daarin was de rechtsachter goed voor zes assists en dat is ook onder meer Red Bull Salzburg niet ontgaan. Zij zien wel wat in hem.

Ondertussen heeft ook Lille zich geroerd. Zij zouden de gesprekken op clubniveau ondertusesn al zijn gestart, weet La Dernière Heure.