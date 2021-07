Arsenal zoekt vervanger voor Xhaka in de Premier League

Arsenal is enorm geïnteresseerd in Rúben Neves van Wolverhampton Wanderers, de ploeg van Leander Dendoncker. Neves' agent Jorge Mendes is nog aan het onderhandelen met de Londense club.

Granit Xhaka trekt zo goed als zeker naar AS Roma dus moet Arsenal opzoek naar een nieuwe middenvelder. Het ziet in Rúben Neves de perfecte opvolger. De Portugees speelt al enkele jaren heel sterk bij Wolverhampton en staat net zoals Xhaka bekend als een speler met een goed afstandschot. Neves zou 35 miljoen pond moeten kosten volgens The Sun.