Recordtransfer David heeft zijn elan gevonden in Frankrijk en vertelt wat het grote verschil met België is

De duurste uitgaande transfer ooit in België staat op naam van Jonathan David. Hij werd voor 27,5 miljoen euro verkocht aan het Franse Lille en werd daar in zijn eerste seizoen kampioen van de Ligue 1.

David had wel een aanpassingsperiode nodig, maar klokte uiteindelijk af op 13 doelpunten. Daarmee was zijn bijdrage aan de titel toch groot. "De verwachtingen waren hooggespannen, dat klopt. Maar ik heb mezelf geen extra druk opgelegd. Ik denk wel dat ik mentaal sterker ben geworden door die moeilijke periode", klinkt het in HLN.

"Als ik Frankrijk en België vergelijk, dan had ik het gevoel dat er in Frankrijk toch sterker wordt verdedigd dan in België. De duels zijn ook feller en harder en vooral: overal op het veld. Je hebt weinig rustmomenten in een wedstrijd. Voor mij was dat de grootste aanpassing. Ik word ook gedwongen om meer aandacht te besteden aan mijn positiespel. Details zijn hier nog doorslaggevender dan in België."

PSG kloppen en scoren in de kampioenenmatch... Het eindigde mooi. "Een onvergetelijk moment. In Frankrijk heb je PSG en dan de rest. Het is onwaarschijnlijk dat er een andere ploeg dan PSG kampioen wordt, dat maakt deze landstitel zo onverwacht."