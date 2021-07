OFFICIEEL: Mourinho zijn eerste transfer bij AS Roma is... een landgenoot

José Mourinho heeft zijn eerste transfer beet bij AS Roma. De Portugees haalde landgenoot Rui Patricio naar zijn nieuwe ploeg om er het doel te verdedigen.

De Italiaanse club maakte dinsdagavond laat de komst van de 33-jarige doelman bekend. Wolverhampton Wanderers ontvangt een bedrag van 11,5 miljoen euro, maar dat kan via bonussen nog sterk oplopen.

“AS Roma is een grote club en het betekent een nieuwe uitdaging voor mij”, vertelt Rui Patricio via de officiële kanalen van AS Roma. “Ik kan niet wachten om ervoor te zorgen dat AS Roma zijn doelstellingen bereikt.”

Rui Patricio is blij om voor Mourinho te kunnen spelen. “We hebben het over een van de beste trainers ter wereld. Ik kan niet wachten om met hem te werken.”