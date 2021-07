Pro League stelt nieuwe matchbal voor waarmee Genk en Club Brugge de Supercup zullen spelen

De Supercup zal dus niet met een Select gespeeld worden, maar met een Kipsta-bal. Deze nieuwe wedstrijdbal is een gevolg van de samenwerking tussen de Pro League en Decathlon en Kipsta.

Vorig seizoen vond de Supercup vanwege het coronavirus niet plaats. Het is dus twee jaar geleden dat de landskampioen en de bekerwinnar elkaar bekampten voor een prijs. De wedstrijd vindt plaats op 17 juli om 20:45.

There is a new ball in town! ⚽️



De Pro League Supercup Club Brugge – KRC Genk wordt gespeeld met de Kipsta F950, wedstrijdbal met FIFA Quality Pro Label.



▶️ https://t.co/OhL7ZmGJ73 pic.twitter.com/1uumueOGKq