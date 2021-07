EK-winnaar, heel de wereld gecharmeerd, maar topverdediger Chiellini zit zonder club: "Nog niks gehoord van Juventus"

Giorgio Chiellini heeft op het EK een masterclass verdedigen gegeven. De 36-jarige Italiaan is dus verre van versleten en wil zeker nog niet stoppen. Maar intussen zit hij wel al een tijdje zonder een contract en is dus vrij op te pikken.

Chiellini wacht echter op een aanbieding van Juventus, maar die lieten nog niks van zich horen. "Voor het ondertekenen van een contract zijn er twee partijen nodig', aldus makelaar Davide Lippi bij het Italiaanse Radio Radio. "Giorgio is naar het EK gegaan en heeft zich daar volledig op gefocust. We hebben geen problemen met Juventus, we hebben gezegd dat we later deze zomer gaan praten."

"Maar dat is nu nog niet gebeurd. Wat hij doet als een andere topclub hem belt? Die clubs moeten eerst nog bellen, dat heeft nu nog niemand gedaan. We wachten op wat Juventus te vertellen heeft."

Stoppen zit zeker niet in de plannen, alhoewel hij volgende maand 37 wordt. "Zijn brandstof is passie. Hij is al jaren een Juventus-icoon. Nadenken over Giorgio in een rol buiten het veld, is gekkenwerk."