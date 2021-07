Wordt Lukaku ploegmaat van Kevin De Bruyne bij City? Makelaar reageert op geruchten

Keert Romelu Lukaku terug naar Engeland?

De geruchtenmolen is in ieder geval al even in gang gezet. Als Engelse kranten het over Lukaku of de Rode Duivels hebben, staan er in de comments steevast reacties te lezen van Chelsea- en Manchester City-supporters die willen dat Lukaku naar hun favoriete club komt.

Ook de internationale media gaven het gerucht een kans. Een terugkeer naar Chelsea of ploegmaat worden van Kevin De Bruyne? Het zou alleszins niet ondenkbaar zijn.

Maar Lukaku's makelaar Pastorello drukt de geruchten al snel de kop in. "Romelu is nu op vakantie en er zijn absoluut geen problemen tussen hem en de club", verduidelijkt hij. Inter beschouwt de Belgische aanvaller dan ook als één van hun absolute sterkhouders.