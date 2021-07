Italiaanse interesse voor Charles De Ketelaere maar hij blijft er rustig bij

Charles De Ketelaere kende een uitstekend seizoen bij Club Brugge vorig seizoen. Ondanks alle interesse wil hij in Brugge hierop verder bouwen.

Een vertrek na het seizoen 2021-2022 lijkt voor velen een certitude, maar niet voor De Ketelaere zelf. "Da's niet hoe ik er nu over denk, maar het kan wel. Ik wil geen deuren sluiten", vertelt hij in Het Laatste Nieuws. Bovendien heeft de Bruggeling geen duidelijk plan voor ogen. "Niet echt. Ik heb geen parcours uitgestippeld. Wel is het de bedoeling om het maximum uit mijn carrière te halen."

Een aantal Italiaanse clubs (AC Milan & Atalanta) lonken naar de jonge middenvelder maar hij laat zijn hoofd niet zot maken hierdoor: "Maar gaandeweg leer je daarmee omgaan en het ook te relativeren. Want van alle geruchten rond Club Brugge klopt er één op de tien. Dus ja... We zien wel."

De Ketelaere is nog steeds maar 20 jaar maar kan ondertussen toch al twee landstitels mee op zijn palmares zetten. Voor Club Brugge speelde hij al 71 wedstrijden waarin hij 7 keer tot scoren kwam en 10 assists gaf.