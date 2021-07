Jeugdig Club Brugge sluit voorbereiding af met ruime zege tegen Lierse Kempenzonen

Daags na het behalen van de Supercup, stonden de jongens van Philippe Clement opnieuw op het veld. Zondagmiddag stond er namelijk hun laatste oefenwedstrijd op het programma.

Voor de jongens die gisteren in de Supercup tegen KRC Genk (3-2) niet in actie kwamen, waren de festiviteiten eerder beperkt. Zij werden namelijk zondagmiddag verwacht voor een oefenwedstrijd tegen Lierse Kempenzonen. Vooral heel wat jonge jongens kwamen in actie voor Club Brugge.

De thuisploeg vloog meteen naar voren, en na amper zeven minuten voetballen zette Daniel Perez blauw-zwart op voorsprong. De 19-jarige spits werkte een rebound rustig tegen de touwen, ondertussen al zijn vierde treffer tijdens de voorbereiding.

In de tweede helft kwamen ook Sandra en Badji nog tot scoren. Uiteindelijk sloot de landskampioen de voorbereiding af met een 3-0 overwinning. Volgende week komt KAS Eupen op speeldag 1 op bezoek.

De opstelling van Club Brugge

Shinton, Van der Brempt, Mondele, Hautekiet, De Cuyper, Balanta (60’ Sandra), Van den Keybus, Audoor, Badji, Perez en Okereke.