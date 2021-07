De prognose van de redactie - 6: KV Mechelen kan nieuwe status als subtopper bevestigen

Het nieuwe seizoen staat stilaan voor de deur en dus beschouwen we voor met onze jaarlijkse prognoses. Vele ploegen moeten nog altijd (heel) wat transfers doen, toch blikken we nu al vooruit. Met vandaag: KV Mechelen, dat opnieuw op de subtop mag mikken.

Prognose

Het is elk seizoen al niet makkelijk om een prognose te maken voor de start van het seizoen, omdat er nog veel transferbedrijvigheid kan zijn voor het sluiten van de transfermarkt (eind augustus). Bij KV Mechelen is alvast grotendeels al het nodige werk verricht om zo goed als mogelijk klaar te zijn voor de start van de competitie.

KV Mechelen eindigde het vroegtijdig stopgezette seizoen 2019-2020 op een zesde plaats. Dat is eigenlijk ook de plek waar geelrood op uitkwam vorig seizoen na afwerken van play-off 2: Malinwa eindigde tweede in de Europe Play-Off. Als de ploeg van Wouter Vrancken kan verder bouwen op een goede terugronde en dito play-offs, kan het in de reguliere competitie opnieuw in de buurt komen van de zesde plaats.

© photonews

Lukt dat, dan mogen ze zich in Mechelen stilaan als subtopper beschouwen. Vrancken heeft het bereiken van de top acht vooropgesteld als ambitie: een logische doelstelling. De KVM-coach hoopt eens een volledig seizoen over een fitte Engvall te beschikken. Op offensief gebied is het ook uitkijken of Nikola Storm zijn sterk seizoenseinde van een paar maanden geleden kan doortrekken.

Opvallende transfers

KV Mechelen haalde als offensieve versterking Hugo Cuypers weg bij Olympiakos. Kan Cuypers snel ingepast worden in het Mechelse elftal en de verwachtingen waarmaken? Bij Ferdy Druijf was vorig seizoen al te zien dat dit soms wel enige tijd kan vergen. Naar het einde van het seizoen toe overtuigde de Nederlander wel de meeste twijfelaars. KVM huurt hem een jaar langer van AZ.

© photonews

De beste Druijf zou dit seizoen dus te zien moeten zijn in het AFAS-stadion. Met Swers en Van Hecke werden jonge back-ups gehaald voor hun respectievelijke posities. Op het middenveld zou de Kameroener Gouet, die overgekomen is van het Oostenrijkse Altach, ook zijn mannetje moeten kunnen staan. Daarnaast trekt met huurling Vinicus Souza één van de smaakmakers uit 1B ook het geelrode shirt aan.

Op dat middenveld moest wel het wegvallen van een paar pionnen opgevangen worden. Aster Vranckx is naar Wolfsburg, Defour was voor het einde van vorig seizoen al gestopt. Verdedigers Voet en Kaboré zagen een einde komen aan hun uitleenbeurt. Het dossier van Shved is nog hangende. KV wil hem graag houden, maar kwam nog niet tot een deal met Celtic Glasgow.

Sterke punten/vraagtekens

KV Mechelen moet niet vanaf nul beginnen: het kan voortbouwen op de aanwezige automatismen. Het verloor met Vranckx wel een jong talent, maar zag geen enkele vaste titularis vertrekken. Het vaak knappe voetbal van vorig seizoen, met de gekende patronen, zou dus opnieuw op de mat kunnen gebracht worden.

Als dan nog de nieuwkomers goed kunnen integreren in de groep, ziet het er positief uit. Er is ook nog progressiemarge: het verdedigen op flankvoorzetten en zelf voldoende dreigen op stilstaande fases kan zeker nog beter. KV slikte in het seizoen 2020-2021 in de reguliere competitie 54 tegentreffers: met dezelfde verdediging geen sinecure om op dat vlak beter te doen.

© photonews

De terugkeer van publiek naar het stadion is voor KV Mechelen wel ongetwijfeld een meerwaarde. Groot pluspunt bij KVM is dat het in het gros van de matchen in staat moet zijn om meer dan voldoende kansen te creëren, bijvoorbeeld door de infiltraties van Schoofs en de tomeloze inzet en vinnigheid bij Mrabti.