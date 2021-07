'Eden Hazard op transferlijst bij Real Madrid maar Ancelotti gelooft nog wel in hem'

Zijn periode bij Real Madrid loopt nog niet noodzakelijk ten einde voor Eden Hazard. Carlo Ancelotti, de nieuwe coach bij de Koninklijke, gelooft wel nog dat Hazard in Madrid volledig tot zijn recht kan komen. De voorbije twee seizoen was dat niet het geval.

Onder meer door een opeenvolging van blessures kon Hazard de verwachtingen nog niet waarmaken in Madrid. Na de uitschakeling in de Champions League tegen Chelsea kwam de Rode Duivel in het oog van de storm te staan, nadat hij vlak na het laatste fluitsignaal al stond te dollen met Chelsea-spelers.

Hazard werd ook door Real op de transferlijst gezet, maar dat wil nog niet noodzakelijk zeggen dat het tot een transfer komt. Volgens Marca gelooft Ancelotti dat hij wel het maximum uit Hazard kan halen, zodat die laatste beter kan renderen dan in zijn eerste twee teleurstellende seizoenen bij Real.

Binnenkort aansluiten op training

Binnenkort zal Eden Hazard ook samen met Thibaut Courtois opnieuw op training verwacht worden. Voorlopig is dat nog niet het geval. Ancelotti kan deze week wel al andere EK-gangers als Benzema, Varane, Modric, Kroos, Alaba en Bale op training verwelkomen.