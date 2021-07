'Frédéric Duplus kan na OHL-periode mogelijk bij Moeskroen terecht, net als enkele andere testers'

Frédéric Duplus is één van de vele spelers waar OHL afscheid van nam. Moeskroen zou de rechtsachter binnenkort wel eens onderdak kunnen bieden. Duplus traint daar sinds kort mee en heeft al goede punten gescoord. Hij is overigens niet de enige.

Drie volledige seizoenen heeft Duplus bij OHL gevoetbald. Ook droeg hij daar de aanvoerdersband. Na een zware blessure kon hij niet meer rekenen op een nieuw contract en moest Duplus op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vindt de Fransman met ook een verleden bij Antwerp mogelijk op Le Cannonier.

Bij Moeskroen zijn ze nog aan het bouwen aan de ploeg die Les Hurlus moet vertegenwoordigen in 1B, nadat het transferverbod onlangs werd opgeheven. L'Avenir meldt dat Duplus sinds vorige week meetraint in Henegouwen en daar trainer Enzo Scifo alvast heeft weten te charmeren.

Testspelers geven goede indruk

Overigens zijn er ook nog andere spelers op proef die op Scifo een goede indruk nalaten. Ook Manuel Angiulli, Calvin Dekuyper en Adrien Giunta toonden reeds hun kunnen. Afwachten of het met de vier genoemde spelers ook een akkoord kan sluiten. Angiulli is een ex-speler van MVV, Dekuyper zit zonder club sinds zijn overeenkomst met Cercle afliep in 2019, Giunta werd opgeleid bij Standard.