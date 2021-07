Nieuwe aanwinst Gent blaakt van zelfvertrouwen: "Ik ben twee verschillende mensen in één"

AA Gent heeft met de 24-jarige Joseph Okumu een nieuwe leider voor de verdediging gehaald. Ze betaalden zo'n 3 miljoen euro aan het Zweedse Elfsborg om de Keniaan te halen. Die legt in HLN zijn kwaliteiten uit.

In eerste instantie moet hij de verdediging gaan leiden. "In een teamsport als voetbal moet je je ploegmaats pushen om te winnen. Dat doe ik, 100%. Ik roep wat af. Ik ben twee verschillende mensen in één, naast en op het veld", zegt hij in de krant.

Zijn snelheid moet ook een wapen worden. Daardoor zou Hein Vanhaezebrouck zijn team hoger op het veld kunnen zetten. "Vorig seizoen haalde ik de hoogste gemeten snelheid in de Zweedse competitie. Mijn snelheid laat me toe om hoog te verdedigen, met veel ruimte in mijn rug. Ik denk dat ik ook mag zeggen dat ik een goeie lange pass in mijn voeten heb. En ik durf weleens op te rukken met de bal als daar ruimte voor is."