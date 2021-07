Een van de weinige 'nieuwkomers' bij STVV trekt zich op aan goede voorbereiding: "Niemand verwacht veel van ons, maar we kunnen verrassen"

STVV heeft zich tot nu toe heel rustig gehouden op de zomermercato. Van de drie "nieuwe" namen die de Limburgers wel al aantrokken, zijn er wel vrij hoge verwachtingen.

Koita, Lavalée en Pius. De eerste is een jong Belgisch talent die vooral in de eerste helft van het seizoen bij Waasland-Beveren indruk maakte met zijn traptechniek. De tweede is een jeugdproduct van Standard die vorige winter al zijn intrede maakte in Limburg.

Ook Junior Pius werd in de wintermercato al gehuurd van Antwerp. De centrale verdediger denkt dat STVV wel eens kan gaan verrassen dit seizoen. "STVV heeft al bij al goede resultaten neergezet in die voorbereiding, dat zegt niet alles, maar toch iets", zegt hij aan Het Belang Van Limburg.

"Voor mezelf wordt dit een belangrijk seizoen. Niemand verwacht veel van STVV, maar we kunnen verrassen. Daarom ben ik ook terug gekomen en daar ben ik erg op gebrand."