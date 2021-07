Memphis officieel voorgesteld bij Barcelona: "Ben klaar om voor Koeman te strijden"

Memphis Depay is officieel Barcelona-speler. De Nederlandse aanvaller was transfertarget 1 voor Ronald Koeman.

Ronald Koeman hoopt dat Memphis Depay dat extraatje kan brengen dat hij nodig heeft om Barcelona opnieuw richting landelijke en Europese glorie te brengen, samen met Messi uiteraard.

Depay zelf is alvast klaar om herenigd te worden met zijn voormalige bondscoach. "Ik heb met hem de grootste stappen gemaakt bij Oranje. Hij gaf me veel vertrouwen en steunde me tijdens mijn blessure", aldus Depay.

"Ik ben heel blij dat hij hier is en ben klaar om voor hem te strijden. Hij heeft er ook voor gezorgd dat ik hier ben, bij de grootste club ter wereld."

De woordkeuze van Depay lijkt alvast raak gekozen. De positie van Koeman wordt van dichtbij gemonitord door Barcelona-voorzitter Laporta, die liever ex-speler Xavi als trainer voorstelt.