Vrancken moet nog een knoop doorhakken bij KVM: "Als ik me alleen baseer op de voorbereiding zou ik voor Coucke kiezen"

Wouter Vrancken moet deze week nog een knoop doorhakken. Een vrij belangrijke, want hij gaat tenminste één man voor geruime tijd moeten teleurstellen. Wie gaat er bij KV Mechelen immers in doel staan. Gaëtan Coucke of Yannick Thoelen?

De twee doelmannen speelden afgelopen weekend allebei nog een oefenmatch. "Beide keepers speelden dit weekend een correcte wedstrijd”, zegt Wouter Vrancken in GvA.

Nu moet hij dus kiezen. Coucke is beter met zijn voeten, maar kreeg het vorig seizoen een tijdje moeilijk en werd vervangen door Thoelen, die qua coaching beter is. “De definitieve beslissing is nog niet gevallen. Of het fiftyfifty is? Als ik me alleen baseer op de voorbereiding, dan zou ik kiezen voor Coucke”, zegt Vrancken.

“Anderzijds heeft Yannick vorig seizoen veel krediet opgebouwd. We hebben er bewust voor gekozen om twee doelmannen in de kern te hebben die de concurrentie met elkaar kunnen aangaan. Uiteindelijk is dit hetzelfde als met veldspelers. We moeten alle emotie aan de kant zetten. De beste speelt.”