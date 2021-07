Bossut spreekt zeer klare taal richting Dury: "Ik wil mijn carrière niet op die manier zien eindigen"

Zulte Waregem opent de competitie tegen OH Leuven. Francku Dury staat voor een moeilijke keuze om de eerste doelman aan te duiden.

Louis Bostyn deed het vorig seizoen meer dan voortreffelijk nadat Sammy Bossut met een hoofdblessure uitviel. Bossut wil niet meer omzien naar vorig seizoen. Toen hij weer fit was, draaide het team plots weer goed en hield Dury hem op de bank. Iets wat de doelman wel kon begrijpen.

Dat is voor Bossut nu eventjes anders. “In de voorbereiding startte iedereen van nul, dus kon ik bewijzen dat ik nog steeds de kwaliteiten heb om in doel te staan en mijn plek weer in te nemen. Ik ben dan wel al 36 jaar, ik ben nog steeds even gretig en ambitieus als pakweg tien jaar geleden”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Bossut tekende vorig seizoen voor twee jaar bij en verwacht in de basiself te staan. “Weet je wat het is, het feit dat ik uit de ploeg verdwenen ben omdat ik geblesseerd raakte, en niet omdat ik de mindere was, maakt het moeilijker om een bankzittersstatuut te aanvaarden. Ik doe dit spelletje nog enorm graag en ik heb zoveel goesting om er nog iets van te maken na een persoonlijk rampseizoen. Ik wil mijn carrière niet op die manier zien eindigen. Ik wil eindigen op een mooie manier, als titularis.”