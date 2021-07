Italiaanse krant laaiend enthousiast over Daan Heymans: "Binnen paar jaar bij Rode Duivels"

Daan Heymans heeft zijn debuut bij het Italiaanse Venezia alvast niet gemist. De Italiaanse krant Gazzetta dello Sport is laaiend enthousiast over onze landgenoot.

Daan Heymans ruilde na het afgelopen seizoen Waasland-Beveren in voor de Italiaanse promovendus Venetië. In zijn openingswedstrijd tegen Valboite scoorde hij meteen een eerste doelpunt. Al moeten we er wel aan toevoegen dat de wedstrijd op 14-0 eindigde.

“Hij was de eerste buitenlander die scoorde tegen Valboite en hij slaagde er al in om de vragen in het Italiaans te beantwoorden na twee maanden studeren”, schreef de krant. Francesco Forte, ook ex-Waasland-Beveren, nam vijf doelpunten voor zijn rekening.

Heymans wil dan ook aankloppen bij de Rode Duivels. “Nu zijn er nog veel uitzonderlijke spelers en ze zijn nog jong. Maar ik hoop dat ik me kan aansluiten bij de jongens die het over een paar jaar moeten gaan overnemen”, reageerde Heymans.